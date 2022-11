GF Vip, la confessione di Antonella Fiordelisi: "Totti mi ha scritto due mesi fa, si era già lasciato con Ilary Blasi"

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi hanno fatto discutere alcune dichiarazioni, immediatamente censurate dal “Grande Fratello Vip“, fatte da Antonella Fiordelisi. L’influencer campana ha infatti ammesso di aver ricevuto un breve messaggio da parte di Francesco Totti su Instagram.

Tra l’altro la ragazza è entrata nella Casa più spiata d’Italia con la fama di aver avuto delle relazioni, o almeno dei brevi flirt, con alcuni ex calciatori. Per esempio alcuni anni fa ha ricevuto un messaggio da parte di Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus, con la richiesta di alcune sue foto hot, mentre durante questa estate doveva incontrare Nicolò Zaniolo, ma alla fine è saltato tutto.

Antonella Fiordelisi parla del messaggio di Francesco Totti

Durante la diretta del 31 ottobre Alfonso Signorini, come riporta testualmente il sito “Fanpage” prova a chiarirsi con l’influencer in merito al messaggio ricevuto dall’ex capitano della Roma: “Nella Casa ti sei lasciata sfuggire un’affermazione che ha fatto scoppiare un casino sul web. In che senso ti ha scritto Totti? Quando?”.

“Non so il periodo preciso, mi scrisse solo ‘Ciao’. Mi rimase la scritta, quella ‘Vuoi accettare o no la richiesta’?” ha affermato Antonella aggiungendo poi che ancora oggi potrebbe mostrare le prove: “Non ho mai risposto perché non ho fatto in tempo. Se avessi fatto in tempo, forse avrei risposto. Credo sia successo due mesi fa, non ricordo bene. Potete chiedere a mio padre di andare sulla chat e mostrarvi lo screen. Con Ilary era già finita e forse si sentiva solo”.

Il messaggio quindi sarebbe avvenuto quando Francesco Totti aveva iniziato la relazione con Noemi Bocchi, come sottolineato da Signorini: “Quindi ti ha mandato una richiesta di amicizia mentre stava con Noemi. Questa cosa, se è vera, farà arrabbiare Noemi“.

Antonella ironizza in merito salutando Noemi, mentre Alfonso prende immediatamente le distanze dalle sue dichiarazioni: “Ma come ‘Ciao Noemi?’ La Fiordelisi non guarda in faccia nessuno. Naturalmente ti assumi la responsabilità di quello che dici”.