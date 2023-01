GF Vip, la confessione di Andrea Maestrelli in codice Snap: "Nicole Murgia mi menava, sono finito due volte in ospedale"

Ascolta questo articolo

Terminata la puntata del “Grande Fratello Vip” andata in onda nella giornata di lunedì 2 gennaio su Canale 5, Andrea Maestrelli ha rivolto alla sua ex fidanzata Nicole Murgia delle accuse molto gravi e che potrebbero aprire una nuova e importante dinamica all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Per fare questa confessione importante Andrea avrebbe comunicato con Edoardo Tavassi in codice Snap. Si tratta di un gioco molto in voga soprattutto su TikTok, in cui per menzionare una consonante serve solamente usare una frase che inizi con la stessa lettera che si vuole suggerire all’interlocutore. Le vocali, invece, vengono sostituite semplicemente da uno schiocco delle dita (1 schiocco equivale ad A, 2 ad E, 3 ad I, 4 a O e 5 a U).

La confessione di Andrea Maestrelli

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, in un video pubblicato su Twitter, una fan del reality show fa notare l’importante confessione fatta dal ragazza contro Nicole Murgia mentre stava giocando in maniera fittizia con Edoardo Tavassi nell’indovinare il titolo di un film.

La frase completa detta da Andrea Maestrelli, in cui viene interrotto un paio di volte dal fratello di Guendalina Tavassi per non destare sospetti e magari anche per evitare censure dagli autori, è la seguente: “Mi menava. Sono stato due volte in ospedale. Corna”.

Una violenza confermata direttamente da Nicole Murgia in seguita alla diretta e, arrabbiandosi con il suo ex per la nomination ricevuta, lo provoca in maniera piuttosto discutibile: “Che vuoi dì? Che ti ho tirato il piatto e ti sei tagliato? Dillo. Che vuoi dì? Che ho mandato un messaggio a un altro? Lo volemo dì? Volemo dì tutto? Dai Andrea, per favore. Sì, ho mandato un messaggio a un altro e ci siamo lasciati per questo perché mi sono innamorato di un altro. Dillo, dai dimolo. Così sei contento”.