GF Vip, la confessione di Amedeo Goria: "Ho fatto l’amore con un trans"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, è il tempo di confessioni piccanti. Nei scorsi giorni Giucas Casella ha rivelato di essere stato a letto da giovane con un ragazzo, rivelando che per lui si tratta di una cosa normalissima.

Durante la puntata del 4 ottobre Giucas, stuzzicato da Alfonso Signorini, ribadisce nuovamente gli stessi concetti, sottolineando che per lui l’amore è liberta e fortunatamente nei giorni nostri molto cose sono cambiate, dal momento che ai suoi tempi era molto più difficile avere una relazione con una persona dello stesso sesso. L’illusionista però ci tiene ad affermare di non aver mai provato un vero e proprio sentimento verso un uomo, ma ha vissuto solamente delle sperienze.

La confessione di Amedeo Goria durante la notte

Come riportato dal sito “Biccy“, le parole di Giucas Casella hanno conquistato i concorrenti all’interno degli studi di Cinecittà. Per questo motivo, durante la nottata, i gieffini si sono resi protagonisti di alcuni racconti della loro gioventù, ricordando che anche loro sono stati protagonisti di alcune esperienze.

“Per me è tutto così normale” afferma Amedeo Goria che poi aggiunge: “Una volta ero con tre donne. Questa qui poi alla fine è venuto fuori che aveva il pistolino sotto. Ma per me è una donna. Oggi come oggi non penso sia una cosa strana. Io sono per la libertà di tutti. Ognuno deve fare e andare con chi vuole”.

Lo stesso Casella conferma nuovamente che si tratta di una cosa normale, e stuzzicando Gianmaria Antinolfi il ragazzo dichiara di non aver mai avuto nessuna esperienza con dei ragazzi ma non ci vede nulla di male. La discussione viene terminato da Aldo Montano: “Il racconto di Giucas è un vero e proprio inno all’amore a 360 gradi“.