GF Vip, la conduzione di Ilary Blasi non convince: "E’ acida e non fa finire i discorsi"

Sembra proprio che questa edizione del Grande Fratello Vip non sia partita sotto una buona stella, anzi. Oltre agli ascolti deludenti per via di un cast che non coinvolge lo spettatore, non riuscendo a creare meccanismi e dinamiche interessanti, ora arrivano anche le critiche alla conduzione di Ilary Blasi.

La moglie di Francesco Totti, affiancata da un esperto Alfonso Signorini, non riesce a spiccare il volo o così, almeno, sembrano pensarla i tanti fan della trasmissione che postano commenti poco elogiatori nella pagina ufficiale Facebook del Grande Fratello. Per la Blasi questa è la terza edizione al timone del reality, eppure non sembra convincere tutti.

Le critiche a Ilary Blasi

Il comune denominatore di tutti i commenti che criticano la conduzione di Ilary è la sua “acidità” e il non dare abbastanza spazio ai concorrenti, non facendo finire i vari discorsi iniziati, come se avesse fretta di passare oltre: “Comunque Ilary dovrebbe cambiare la sua acidità e il fatto che non fa mai finire i vari discorsi alle personePrima fa una domanda ppi quando la risposta non gli piace subito chiude l’argomento non si fa così!Ridateci Alessia Marcuzzi“, commenta un utente tra i tanti. Un particolare che non è stato gradito, e che ha dato l’impressione di voler portare a termine il prima possibile la trasmissione.

Un’altra cosa che non è piaciuta, è stata la sua freddezza, il suo distacco anche quando la situazione diventava delicata: “Ilary non va proprio bene per questo programma. Troppo FREDDA e ci mette poco cuore! Troppo tecnica… Cioè ce una Giulia che piange, li doveva metterci piu cuore invece di procedere con le nomination… come avrebbe fatto una D‘Urso o la Ventura”.

Insomma, a parte la sua determinazione nei riguardi di Corona che il pubblico ha molto apprezzato, per il resto sembra che non ci siano molte parole di elogio per lei. Anche se, grazie alla sapiente maestria in fatto di gossip di Alfonso Signorini, alcune questioni vengono trattate con il giusto impegno, o almeno questo è quello che pensa la maggior parte del web sovrano.