GF Vip, Katia Ricciarelli vedrà il suo cane nella casa

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - L'ingresso del cane, seppure avverrà in maniera del tutto saltuaria, può portare di certo un po' di novità all'interno della casa del "Grande Fratello Vip". Staremo a vedere se gli autori approfitteranno di questa nuova opportunità per poter magari creare delle dinamiche nuove e, perché no, anche di far nascere nuove gelosie.