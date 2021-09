Katia Ricciarelli è tra le protagoniste iniziali della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nella primissima giornata l’ex moglie di Pippo Baudo, insieme a Soleil Sorgè, hanno fatto parlare di se per una presunta bestemmia.

Il suo “Dio boia” però è stato ritenuto come un intercalare veneto e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, l’artista pare sia stata perdonata dagli autori del “GF Vip”. Nella serata di ieri però si lascia andare a una offesa ben più grave nei confronti di Alex Belli e il pubblico, come si può leggere su Twitter, ha chiesto l’immediata squalifica dalla casa.

I fan del “GF Vip” contro Katia Ricciarelli

Partendo dall’inizio le tre sorelle Selassiè, insieme a Soleil Sorgè, hanno voluto organizzare uno scherzo per spezzare un po’ la monotonia. Le quattro ragazze, come riportato da “Biccy“, rivelando di aver parlato nel confessionale e gli autori avrebbero rivelato a loro che un vippone sarebbe stato squalificato dal gioco per l’uso di un termine offensivo nei confronti del genere femminile.

Le ragazze, dopo un po’ di tempo, hanno deciso di confessare che si trattava di un banale scherzo. Ma Katia Ricciarelli non ci sta e inizia a sfogarsi: “Me ne vado a letto, basta lasciatemi. Sono delle buffonate orrende e io non ci sto”. Nella stessa serata poi l’artista si è lasciata andare a un commento di cattivo gusto nei confronti di Alex Belli: “Con questo look sembri un po’ ri**hione” e poi un attacco generale alle ragazze nella casa: “Sembrano paralitiche”.

Nel giro di pochi giorni quindi la Ricciarelli si è lasciata andare a tre commenti insensati e abbastanza offensivi sia per il genere maschile che femminile. Staremo a vedere se, dopo la sommossa dei fan del “GF Vip”, gli autori decideranno se prendere dei provvedimenti o chiudere un occhio.