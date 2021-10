GF Vip, Katia Ricciarelli si lamenta di Nicola Pisu, ma lui era di fianco e sente tutto

Un personaggio che ha destato scalpore sin dal primo momento in cui era stato avanzato il suo nome, prima ancora dell’inizio del Grande Fratello Vip. Parliamo della cantante Katia Ricciarelli ha sorpreso infatti tantissimi utenti la partecipazione della donna, considerata anche la sua particolare avversione nei confronti dei reality, dopo la sua prima esperienza anni prima.

Oggi però la donna si ritrova più al centro che mai del gioco, tanto da diventare in poche settimana un elemento chiave del gioco. Una personaggio che riesce a creare continuamente spunti di critiche e discussioni, mai scontata, per nulla politically correct. Insomma sembra che anche questa volta la scelta di Signorini sia stata azzeccata. Di recente la donna si è ritrovata protagonista di una nuova vicenda che ha fatto non poco discutere gli utenti del web.

Katia Ricciarelli su Nicola Pisu: “Io non lo capisco quando parla, tu?”

Intenta a finire le faccende domestiche in cucina, la Ricciarelli, in compagnia anche di Nicola pisu e Manila Nazzaro, ha fatto una critica che di fatto scatenato molti utenti. A un certo punto delle faccende si sente chiaramente Katia che chiede cosa ci fosse in un pentolino. Gentilmente Pisu dichiara che era contenuto della cioccolata fondente ma, a quanto pare, la Ricciarelli non aveva ben capito la frase di Nicola così, rivolgendosi alla Nazzaro, afferma: “Io non lo capisco quando parla, tu?“.

Il tutto è stato fatto quando il cantante era proprio di fianco alla Gieffina. Molto probabilmente il giovane ragazzo avrà anche sentito la dichiarazione della Ricciarelli, ma per quieto vivere ha preferito evitare di raccogliere l’asserzione della donna. Anche la Nazzaro, con l’intento di mitigare una situazione che avrebbe potuto degenerare, ha preferito ripetere la frase di Nicola, senza aggiungere commento alcuno.

Sembra dunque che stanno iniziando a nascere alcune divergenze nella casa; forse qualche altra parolina di troppo potrebbe scatenare un vero litigio. Non resta che attendere.