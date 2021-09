GF Vip, Katia Ricciarelli senza freni: ennesimo insulto choc nella casa

Iniziato da pochissimi giorni e già è esploso il gossip intorno al reality show più seguito di sempre, parliamo infatti del “Grande Fratello Vip“. Per adesso sembra che il ritmo delle puntate, a suon di gaffe, sia dettato dalla cantante Katia Ricciarelli. Da quando è iniziata la sua avventura nella casa infatti la donna si è resa protagonista di un numerosi episodi di gaffe che hanno fatto non poco discutere.

Esternazioni da parte della Ricciarelli a tema omofobo, poco delicate, passando perfino per il famoso “body shaming“. Di recente la cantante aveva infatti deriso l’attore Alex Belli per la sua camicia sgargiante, a tema floreale, definendolo: “ricc….e“. A tale esternazione ha espresso la sua il paroliere Cristiano Malgioglio, che ha così criticato la gaffe della Ricciarelli: “Cara Katia, volevo ricordarti che i gay non indossano solo camicie colorate, ma anche delle immense corazze come tutti gli esseri umani. Mi dispiace di questa tua scivolata… certamente non buon gusto. Anzi!“.

Katia Ricciarelli: l’insulto alla sorella di Clarissa

Per non parlare poi della sua esternazione in merito a Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié, definendole: ” tre paralitiche“; peccato che a sentire la frase c’era anche Manuel Bortuzzo, il 22 costretto in sedia a rotelle a causa di un colpo di pistole che gli ha provocato una lesione del midollo.

A stretto giro Katia si è resa protagonista di una rinnovata querelle, questa volta rivolta alla sorella di Clarissa, definendola grassa. Ecco infatti cosa ha dichiarato la Ricciarelli, rivolgendosi a Clarissa: “Com’è grassa tua sorella Jessica“. La ragazza ha interpretato la frase del cantante a risvolto scherzoso, ma c’è chi, al di fuori della casa, vorrebbe l’espulsione immediata del soprano.

“Ma si può dire grassa a una ragazza davanti a tutta Italia?“, o ancora: “In quattro giorni Katia Ricciarelli ha detto di tutto. Adesso anche il body shaming, fuori subito“, questi sono solo alcuni dei commenti negativi rivolti alla donna. Come andrà a finire? La produzione lascerà correre le esternazioni del soprano o ci saranno provvedimenti in merito?