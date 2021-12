GF Vip, Katia Ricciarelli pronta a risposarsi: "Questa persona c’è e mi fa stare davvero serena"

Katia Ricciarelli, escludendo il trio amoroso tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorgè è stata la protagonista dell’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Inizialmente per l’artista si è parlato di un possibile addio, anche a causa di alcune voci fatte girare da lei stessa all’interno della casa, prima delle festività di Natale. A quanto pare però sembra aver cambiato idea dal momento che, dietro diretta domanda fatta dal conduttore, Katia afferma di voler rimanere un altro po’ all’interno degli studi di Cinecittà e divertirsi come sta già facendo negli ultimi mesi.

Katia Ricciarelli parla del suo futuro

Oltre al suo rimanere nella casa, l’artista ha voluto parlare della sua vita privata. Chiamata in confessionale da Alfonso Signorini afferma di aver trovato un uomo presente al di fuori della casa, ove rivela di trovarsi molto in sintonia con il suo principe azzurro.

“Questa persona mi chiede di stare con lui per il resto della vita” afferma Katia Ricciarelli come riportato testualmente dal sito “Fanpage”: “Non si tratta di passione, ma di qualcosa di più alto. Anche stando qui dentro mi sono resa conto che ci sono ancora delle cose che possono mancare. Mi fa paura, adesso, dire che resterò da sola. Io so che questa persona c’è e questo mi fa stare davvero serena. Credo sia la conclusione di una vita come la mia e che possa essere una bella cosa. Spero di non sbagliare ancora”.

Su un matrimonio con questo fantomatico uomo, in cui al momento si conosce solamente di un incontro avvenuto in Puglia molto tempo fa, la Ricciarelli non esclude di convolare a nozze, promettendo ad Alfonso Signorini nell’essere il primo a saperlo nel caso di una notizia positiva.