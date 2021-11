GF Vip, Katia Ricciarelli parla del rapporto tra Alex Belli e Soleil: "La vostra complicità è invidiata"

La coppia che sta facendo discutere all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è quella formata da Alex Belli e Soleil Sorgè. L’attore afferma comunque di essere felicemente sposato con Delia Duran, ma il pubblico da casa, soprattutto in un primo periodo, ha visto una forte complicità tra i due vipponi.

Proprio per questo avvicinamento Delia, dopo un periodo di silenzio, decide di dire la sua dapprima su Instagram, invitando l’ex protagonista di “CentoVetrine” di cercare a mantenere le distanze da lei. Successivamente, grazie al “GF Vip”, entra nella casa ove si rende protagonista di un faccia a faccia con Alex Belli e poi con Soleil.

Katia Ricciarelli parla di Alex e Soleil

Per il momento la situazione tra Alex e Soleil si è un po’ frenata, con Alfonso Signorini che durante le dirette sta cercando di portare anche altri argomenti, ma all’interno della casa i due non vengono ignorati. Katia Ricciarelli, durante una chiacchierata con Belli, afferma di vederli molto bene insieme e che, per via della loro forte complicità, vengono invidiati.

“La vostra complicità mentale è così potente che sembra attrazione fisica“ afferma con decisione Katia ad Alex che poi aggiunge: “Involontariamente dagli altri viene fraintesa ma anche invidiata, capisci? Perché non si vede spesso. Tra voi esiste anche un’intensità gestuale, nei movimenti e nell’occhio”.

L’ex compagna di Pippo Baudo afferma di sperare che tra Alex Belli e Soleil possa nascere un qualcosa di più serio, ma l’attore non ci pensa minimamente a questa possibilità: “La stessa complicità ce l’ho con Delia, io sono fortunato in amore perché ho trovato la stessa complicità”. Katia, nella parte finale del loro piccolo confronto, sottolinea nuovamente il forte, e da un lato incredibile, feeling che è nato nella casa tra i due concorrenti.