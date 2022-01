GF Vip, Katia Ricciarelli nuovo scivolone ai danni di Jessica Selassié: "Che mign**ta!"

Katia Ricciarelli ancora protagonista in negativo al “Grande Fratello Vip“. La soprano si è spesso lasciata andare a frasi e parole che hanno indignato, e non poco, sia i vipponi in casa che il pubblico fuori. Si è tanto parlato di lei e del fatto che dovesse essere squalificata dal gioco. Alfonso Signorini è intervenuto, affermando che quest’anno nessuno sarebbe stato squalificato dato che in passato lo hanno fatto, errando.

Si è detto che il conduttore adotterebbe due pesi e due misure e che difenderebbe a prescindere la Ricciarelli. Due fazioni sono nate in casa, e la maggior parte delle persone si sono schierate a favore delle Selassié e Miriana Trevisan. Nelle ultime settimane le cose sembravano andare meglio, tanto che i riflettori sono nuovamente stati puntati sul triangolo Alex Belli, Soleil e Delia Duran.

Adesso però la Ricciarelli si è resa nuovamente protagonista di una frase offensiva. Un nuovo scivolone per la soprano che non è passato inosservato e ha indignato ancora una volta il web. “Bersaglio” di Katia, questa volta, è stata Jessica Selassié. Va detto che il video che circola in rete ha un audio non proprio chiarissimo, anche se il filmato non sembra mentire.

Vediamo cosa è accaduto. Mentre i gieffini erano seduti attorno al tavolo, è partita la musica. Jessica si è alzata e ha iniziato a ballare seguendo il ritmo. La Ricciarelli, che accanto aveva seduta Soleil, pare aver esclamato: “Che mign**ta, ragazzi!“. La Sorge ha accennato un sorrisino. Il video sta facendo il giro del web e subito sono partite le critiche a indirizzo della soprano.

Come già accennato, il condizionale è d’obbligo. Il web è però già impazzato e il dito è stato ancora una volta puntato contro la Ricciarelli. Tra poche ore ci sarà una nuova diretta del “Grande Fratello Vip” e la sensazione è che non verrà menzionata questa storia, al contrario, il triangolo potrebbe ancora essere al centro della scena. A tal proposito, Lulù senza mezzi termini si è sfogata, ammettendo di non farcela più a sentire sempre le stesse cose e che soprattutto si parli sempre e solo di loro.