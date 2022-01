GF Vip, Katia Ricciarelli minaccia Nathaly Caldonazzo: "La pagherai, stai molto attenta"

Katia Ricciarelli è nell’occhio del ciclone non solo per la terribile frase razzista rivolta a Lulù Selassié, alla quale ha detto di tornare a studiare “nel suo Paese”, ma anche per le minacce esplicite e non ben specificate fatte a Nathaly Caldonazzo, che a quanto pare proprio non sopporta. Il video che mostra per filo e per segno quanto successo, dove si sentono distintamente le parole di Katia, sta facendo il giro del web.

Tutto è successo proprio durante la famosa lite tra Katia Ricciarelli e Lulù Selassié avvenuta a tavola per via della suddivisione dei soldi della spesa voluta da alcuni inquilini del Grande Fratello Vip, che così potranno finalmente comprarsi quello che vogliono e non sottostare più alle regole della spesa condivisa. Dopo aver insultato Lulù, dandole anche della “str**za”, la soprano si è scagliata anche contro Nathaly Caldonazzo.

GF Vip, le minacce di Katia Ricciarelli a Nathaly Caldonazzo

“Da quando sei arrivata proprio nebbia totale, questa la pagherai. Te lo dico io per iscritto” ha detto l’ex moglie di Pippo Baudo rivolgendosi alla show-girl del Bagaglino, che la stava semplicemente guardando. “Con quella faccia che ti ritrovi” ha proseguito Katia Ricciatelli parlando di energie negative emanate da Nathay e intimandole di fare attenzione.

Successivamente, la Caldonazzo ha parlato con le amiche Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Jessica Selassié di quanto successo. Miriana, sconvolta, ha parlato di “clima mafioso” nella Casa e le principesse si sono dette d’accordo. Anche Nathaly ha detto la sua, sottolineando come la cattiveria di Katia secondo lei derivi dalla sua infelicità e dall’invidia per le donne più giovani di lei, che hanno una famiglia e tutta la vita davanti.

Secondo le Selassié, poi, la Ricciarelli ce l’ha con loro perché sono dentro pur non essendo famose e perché non la riveriscono come gli altri. In primis, Manila Nazzaro e Soleil Sorge, che sono le persone più vicine alla soprano.