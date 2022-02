GF Vip, Katia Ricciarelli lascerà la casa per impegni lavorativi: gli indizi

Per Katia Ricciarelli la sua avventura nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, potrebbe interrompersi prima della finale indipendente o meno dalla scelta presa dai telespettatori da casa con il televoto.

Come scovato da alcuni utenti su Twitter l’artista sarebbe impegnata, per la giornata del 12 e 13 marzo, sulla rappresentazione “La Bohème. Le pagine più belle“. Non si tratta della prima volta che Katia Ricciarelli prende parte a questo impegno, poiché già nella giornata del 12 e 13 settembre 2021 ha deciso di esibirsi a Trani per commemorare la storia dell’editore pucciniano.

Gli indizi poi sono presenti anche sul sito “VivaTicket“, ove a oggi sono ancora disponibili i biglietti per la giornata del 12 e 13 marzo 2022: “Grande capolavoro pucciniano con un cast di grande spessore artistico e la regia del maestro Gianpiero Francese, rivisitato attraverso la scrittura ad hoc per le messa in scena teatrale, unendo prosa e musica in un unico e straordinario connubio artistico che grazie alla performance della celebre Katia Ricciarelli e la direzione musicale del maestro Francesco Zingariello, guiderà il pubblico in un viaggio emozionante e appassionato”.

Oltre alla scritta piuttosto chiaramente sul sito, molti internauti hanno pubblicato l’immagine della presunta locandina dedicata al prossimo spettacolo di Katia Ricciarelli che si farà a Via Cassia a Roma. Quindi molto probabilmente le voci fatti rimbalzare da Gabriele Parpiglia, in cui ha affermato dell’ingresso su una possibile concorrente al femminile che prende il posto dell’ex compagna di Pippo Baudo, si lega a questo show.

Comunque sia la Ricciarelli non risulta essere tra le vippone più amate del “Grande Fratello Vip”, come svelato da uno degli ultimi televoti dedicati alla possibile finalista in cui ha ottenuto solamente il 4%, e quindi una sua possibile finale era difficile da ipotizzare.