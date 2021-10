GF Vip, Katia Ricciarelli incontra il suo cane: "Qui sono felice, a casa mi sento sola"

Katia Ricciarelli è tra le sorprese di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L’artista si sta mettendo in gioco a 360 gradi, provando a farsi conoscere ancora meglio al pubblico da casa con alcuni racconti del suo passato e nel provare a insegnare la propria musica agli altri inquilini.

Per il momento per lei le cose stanno andando per il verso giusto, e Katia viene aiutata anche per via del bel rapporto con i ragazzi. Come svelato più volte però sente la forte mancanza del cane Ciuffy, che abbiamo potuto conoscere sia sui social che in una ospitata a “Dalla parte degli animali”, programma di Rete 4 condotto da Michela Vittoria Brambilla.

Katia Ricciarelli incontra il suo cane nella casa

Come riportato dal sito “Fanpage” la Ricciarelli afferma di essere molto felice per la sua avventura al “Grande Fratello Vip”, affermando con molta umilità che si tratta dell’ultima importante esperienza della sua vita e per questo motivo se la vuole giocare nel migliore dei modi.

Successivamente parla di Katia, il conduttore la definisce come una concorrente che vive abitualmente nel suo silenzio e nei ricordi del suo passato. Proprio per questo motivo la sua avventura negli studi di Cinecittà per lei vivere in una comunità così ampia nella casa del “GF Vip” è sicuramente una novità positiva che le sta dando un’altra voglia di andare avanti.

La Ricciarelli conferma tutte le affermazioni di Signorini: “Mi sento bene con queste persone, sento di avere un’età più giovane insieme a loro. Non ho avuto figli, ma vicino a loro mi sento mamma. Avere tutte queste persone che cercano con attenzione di ascoltarti e di capirti, mi piace tantissimo. Io quando sono a casa, sono da sola“.

Probabilmente però la parte più dolce è stato quando Katia ha potuto finalmente incontrare il suo cane, Ciuffy. Portato fuori degli studi di Cinecittà dal suo amico Andrea, l’artista si è immediatamente emozionata nel poter vedere il proprio cucciolo dopo più di un mese.

Tra le più emozionate da questa scena è Soleil Sorgè che non riesce a trattenere le sue emozioni e mostra tutta la sua delicatezza dinanzi a questo incontro. Oltre ad aver appoggiato la testa sulla spalla di Manila Nazzaro e piangere insieme a lei, si fionda subito da Katia Ricciarelli ad abbracciarla una volta che rientra nella casa.