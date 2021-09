GF Vip, Katia Ricciarelli in lacrime parla di Pippo Baudo: "Ti voglio ancora bene"

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, l’artista Katia Ricciarelli si sta concentrando soprattutto nel parlare dei suoi grandi amori che l’hanno condizionata, sia nel bene che nel male, la sua vita: José Carreras e Pippo Baudo.

Con il suo collega la relazione è durata 13 anni, e Katia ammette di essersi innamorato di lui per il modo in cui cantava “Il ballo in maschera”. In una recente intervista rilasciata a Serena Bortone nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” Katia rivela di aver rotto lei il rapporto con José Carreas poiché stufa di essere la fidanzata eterna.

Il rapporto con Pippo Baudo

Ma l’attenzione degli autori si sta focalizzando soprattutto sulla sua storia d’amore con Baudo, ove i due si sono sposati nel 1986 e lasciati nel 2004. Nel corso degli anni da parte di entrambi sono piovute delle forte frecciatine, ma a quanto pare sia Katia che Pippo sembrano essere riusciti a mettere alle spalle tutti i loro problemi privati.

Negli studi di Cinecittà, parlando con gli altri compagni d’avventura, afferma: “È stato un colpo di fulmine e dopo 5 mesi (dalla separazione con José Carreras n.d.r) ero già sposata. Ho vissuto bellissimi momenti ma succede di separarsi. Per me non è il primo amore che non si scorda mai, ma l’ultimo. A Pippo oggi auguro ogni bene, forse glielo dovevo dire prima ma non l’ho fatto anche per pudore”.

Durante la diretta del 20 settembre Signorini le fa vedere proprio la clip in cui si parla di Pippo Baudo, e anche in questa circostanza Katia si emoziona nel ricordare il loro rapporto: “Grazie Pippo, è inutile che io ti dica che ti voglio bene, che ti rispetto e che sei un grande professionista e in qualsiasi momento se io posso correre per qualsiasi cosa, sono qua”.