GF Vip: Katia Ricciarelli ha firmato il contratto mentre Raz Degan non ci sarà

Sembra esserci il primo concorrente ufficiale nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. Il giornalista Alberto Dandolo, che scrive sul settimanale “Oggi” nella rubrica “A saperlo…”, afferma che Katia Ricciarelli nei giorni scorsi avrebbe firmato il contratto per poter partecipare al reality condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

A confermare questa voce è il sito “Leggo” che aggiunge: “L’artista 75enne avrebbe già concluso la trattativa, convinta da un cachet pare sostanzioso. Non è la prima volta per lei in un reality show. Nel 2006 ha partecipato a La Fattoria condotta da Barbara d’Urso. Il settimanale Oggi aveva riportato le indiscrezioni sulla sua partecipazione, ma Ricciarelli aveva inizialmente smentito. Ora è arrivata la firma del contratto”.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

Negli ultimi giorni si parla prepotentemente di un Alfonso Signorini che sta cercando un vero big da affiancare al volto di Katia Ricciarelli. Effettivamente i nomi circolati negli ultimi mesi come quello di Amedeo Goria, Manila Nazzaro, Carmen Russo, Davide Silvestri, tre principesse Selassié, Luca Vismara, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Soleil Sorgé e Tommaso Eletti (Temptation Island), sono dei personaggi abbastanza conosciuti dal pubblico ma che non riescono ad entusiasmare più di tanto.

Proprio per questo motivo Alfonso Signorini nelle ultime settimane avrebbe provato in ogni modo a convincere Raz Degan ad accettare la sua proposta. L’attore israeliano ha già partecipato come concorrente alla dodicesima edizione del reality show “L’isola dei famosi”, in onda su Canale 5, programma che riesce a vincere con l’89% di preferenza al televoto.

Il sito di Davide Maggio però smentisce questa voce, dichiarando che attualmente Raz Degan non sarebbe tra le trattative in corso. Si sta invece lavorando per convincere Totò Schillaci, Pamela Prati (che in realtà ha già aperto a una possibile presenza negli studi di Cinecittà) e Raffaella Fico a varcare la porta rossa.