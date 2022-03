GF Vip, Katia Ricciarelli: "È stata una mia scelta uscire, ma farei volentieri l’opinionista nella prossima edizione"

Katia Ricciarelli, soprattutto negli ultimi giorni della sua permanenza nella casa, ha più volte chiesto al pubblico di farsi eliminare al televoto. Un appello generato sia per la nostalgia dei suoi familiari e per alcuni rapporti ormai deterioriati con alcuni vipponi all’interno della casa più spiata d’Italia.

Purtroppo l’artista viene ricordata soprattutto per alcuni scivoloni commessi negli studi di Cinecittà, uscendone forse poco vincitrice da questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Intanto Katia Ricciarelli, come riportato testualmente dal sito “Biccy“, rilascia una intervista al settimanale “Chi” ove afferma di essere soddisfatta per la propria esperienza nel reality show, e non esclude di ritornarci con un altro ruolo nei prossimi mesi.

Le parole di Katia Ricciarelli sul “GF Vip”

“Io uscita? Era tutto troppo pesante, è stata una mia scelta” Katia quindi ricorda ai lettori del settimanale diretto da Alfonso Signorini di aver chiesto espressamente ai telespettatori di farsi eliminare dalla casa a causa del clima bollente che si stava iniziando a percepire con gli altri vipponi.

Parlando dei concorrenti Katia ha lanciato un duro attacco alle sorelle Selassié, dichiarando che pensano solamente alla loro immagine, il trucco ed i vestiti, dando così poca priorità all’interiorità. Sul vincitore invece ha delle cattive sensazioni: “Temo comunque che vincerà la peggiore. La bontà non viene premiata di sicuro, credo che a un certo punto al pubblico interessi il sangue, viene premiato chi non merita. […] In ogni caso meglio soli che male accompagnati”.

Non esclude di un suo ritorno in un reality show, magari proprio al “Grande Fratello Vip”, ma con un ruolo totalmente diverso: “Opinionista? Sì lo farei. Mi piacerebbe molto. Mi diverto a dire quello che penso e l’ho dimostrato”. Staremo a vedere se Signorini accoglierà o meno l’invito della Ricciarelli, seppure al momento il ruolo degli opinionisti sembra essere ben occupato.