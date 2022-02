GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè attaccano Lulù Selassié e Miriana Trevisan

Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè, due delle concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sono sempre più unite. A dimostrarlo è stata la decisione dell’artista, durante le nomination, di volerla mandare al televoto per ottenere la possibilità di conquistarsi la finale.

Nella giornata del 16 febbraio le due coinquiline, ritrovandosi nella camera da letto, hanno deciso di lasciarsi andare sparlando di alcuni loro compagni di viaggio, in cui attaccano i loro comportamenti e le dinamiche che sono riusciti a creare nelle ultime settimane.

L’attacco nei confronti di Lulù Selassié e Miriana Trevisan

Iniziando dalla principessa etiope, la Ricciarelli non ha mai nascosto un certo astio nei confronti della ragazza e Soleil, come riportato dal sito “Fanpage“, sembra concordare con il suo pensiero: “Ogni volta che ha dato il peggio di sé l’hanno sempre cercata di far capire, dico io una parola fuori posto e hanno fatto un casino assurdo. Lei ha fatto delle scenate allucinanti e tutto questo l’hanno fatto passare come ‘Eh ma è perché le manca Manuel'”.

Oltre a condividere totalmente il pensiero di Soleil, l’artista prova a metterci del suo, accusando Lulù di essere una persona falsa dalle lentiggini fino alla sua borsettina. Ricorda poi che, appena ha dovuto far uscire la sua personalità, è stata capace soltanto di essere volgare.

Su Miriana Trevisan, come riportato da “Biccy“, ci vanno ancora più duri, e addirittura la Ricciarelli afferma: “Io che vengo dal melodramma, quando entra con quei vestiti fuori dal tempo da Violetta Valéry dei tempi della Toti Dal Monte, che è una cantante di tanti anni fa, con questi capelli che mi vien voglia di bruciarglieli da quanto sono brutti. Poi si mette lì in posa e parla, annuisce e fa la commedia e parlotta da sola, si è creata il vuoto. Ogni volta che la vedi è sempre abbracciata a una di loro come dire ‘ ti consolo io’. Lei è così melodrammatica”.

La conversazione continua e diventa sempre più accesa, per questo motivo sia Katia che Soleil vengono chiamati in confessionale. Una volta usciti la Ricciarelli avrebbe confessato a Sole di aver chiesto di non mandare nulla durante la prossima puntata, altrimenti sarebbe pronta ad andarsene immediatamente.