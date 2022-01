GF Vip, Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè accusate di accordarsi sulle nomination

Il tema dedicato alle nomination nei reality show, e in particolar modo al “Grande Fratello Vip“, è sempre stato un caso molto spinoso sia per i protagonisti che per il pubblico. Spesso i concorrenti vengono accusati di organizzarsi in piccoli gruppetti per cercare di mandare al televoto, e magari anche eliminare, una determinata persona.

Nelle ultime ore Katia Ricciarelli viene accusata di essersi messa d’accordo molto prima per cercare di mandare al televoto le persone che apprezza di meno nella casa. Come ben sanno i telespettatori ormai si sono creati due gruppi distinti tra i vipponi ove il primo è composto dall’artista insieme a Soleil Sorgè, Davide Silvestri, Barù, Manila Nazzaro e Giucas Casella, mentre nell’altro ci sono le sorelle Selassié, Manuel Bortuzzo, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi.

Le ultime accuse nei confronti di Katia Ricciarelli

In un video pubblicato su Twitter, e mostrato anche sul sito di “Novella 2000“, si vede Katia Ricciarelli organizzarsi al televoto insieme a Soleil Sorgè, mentre in un’altra clip discutono insieme a Eva Grimaldi. La cantante dichiara di essere pronta a mandare in nomination sia Gianmaria che Jessica.

L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sembra concordare con il suo pensiero e aggiunge: “Peccato che ne abbiamo solo uno da votare ne voterei anche più di una” con Katia che prova immediatamente a consolare Soleil: “Beh io voto uno tu vota l’altro e siamo a posto”.

Il comportamento, soprattutto quello tenuto dalla Ricciarelli, viene definito del tutto incoerente, dal momento che nelle scorse settimane si è resa protagonista di una furente lite nei confronti di Manila Nazzaro proprio a causa del televoto. La cantante infatti ha accusato la compagna di Lorenzo Amoruso di essersi messa d’accordo prima per chi mandare in nomination, ricevendo le critiche della maggior parte dei vipponi negli studi di Cinecittà.