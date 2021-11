GF Vip, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan fanno pace dopo gli ultimi litigi

Katia Ricciarelli, durante la nottata di lunedì e per i giorni successivi, ha litigato duramente con Miriana Trevisan, entrambi concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’artista infatti non prende benissimo la decisione della showgirl di mandarla al televoto e farla rischiare un’eliminazione contro di lei, Carmen Russo e Sophie Codegoni.

L’artista, soprattutto nelle prime ore dopo la diretta, ha esagerato con alcune esclamazioni, affermando di volerla prendere a sberle e di odiarla per la scelta fatta da Miriana. Quest’ultima, probabilmente sorpresa dal suo atteggiamento durante gli ultimi giorni si intrattiene con Sophie, ove l’ex volto di “Uomini e Donne” si schiera dalla sua parte rivelando che Katia, in queste settimane, ha dichiarato di voler abbandonare la casa per il 13 dicembre a causa di alcuni impegni lavorativi, e quindi la nomination nei suoi confronti è totalmente giustificata.

Katia e Miriana fanno pace

Nel pomeriggio di ieri Katia e Miriana hanno trovato un momento per parlare in maniera pacifica, provando a mettere da parte i loro dissapori. Inizialmente però le cose si mettono male perché, durante la messinscena della “Turandot”, la Ricciarelli affida un compito a tutti i concorrenti escludendo di proposito la Trevisan.

Così, su consiglio degli altri inquilini, Katia e Miriana si confrontano: “Adesso basta pianti, sono stata già troppo male per conto mio. Un giorno fuori da qua mi spiegherai il perché lo hai fatto” e la Trevisan, in maniera piuttosto sconsolata, rivela: “Era un gioco, pensavo ti mettessi a ridere come ho fatto io nelle altre due nomination, non pensavo di vederti così“.

A questo punto Miriana capisce di avere avuto una seconda possibilità da Katia, e per questo motivo sottolinea di non averla mai voluta ferire. Le due gieffine, dopo un confronto durato qualche minuto, decidono di mettere il passato alle spalle e cercare di avere nuovamente un rapporto pacifico.