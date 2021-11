GF Vip, Katia Ricciarelli e il possibile addio dal reality: "Il mio contratto scade il 13 dicembre"

Durante le scorse settimane Mediaset, con un breve comunicato firmato direttamente dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, ha annunciato il prolungamento del “Grande Fratello Vip“, il reality show condotto da Alfonso Signorini, fino al mese di marzo 2022.

Ovviamente questa decisione ha costretto gli autori a cercare nuovi concorrenti per mandare avanti il programma. Come svelato da Signorini già da questa sera dovrebbero entrare alcuni vipponi, anche se non ha fatto il nome di questi ingressi: “Amici a casa lo dico solo a voi in esclusiva: molti altri ne entreranno nelle prossime puntate. Quindi almeno altri 10 concorrenti in arrivo. Chi saranno? Lo sappiamo solo noi!“. Con i primi ingressi poi i vipponi sapranno che il reality non terminerà a dicembre come preannunciato inizialmente ma il 14 marzo 2022.

Il contratto di Katia Ricciarelli

Oltre ai nuovi ingressi, Mediaset deve provare in maniera piuttosto rapida di convincere i vipponi già all’interno della casa di restare fino al mese di marzo. Molto probabilmente, come successo per la scorsa edizione, a tutti verrà data la possibilità di scegliere se continuare o meno l’avventura nel reality anche dopo la scadenza prevista dal contratto e in merito Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci decisero di abbandonare gli studi di Cinecittà.

Tra gli addii anticipati di questa edizione potremmo trovare Katia Ricciarelli. L’artista, come riportato dal sito “Novella 2000”, durante una chiacchierata con Davide Silvestri all’interno della casa, si è fatta sfuggire un dettaglio importante in merito al suo contratto: “Tengo il contratto fino al 13 di…” per poi sentire qualcuno picchiettare le dita su un tavolo per richiamare la sua attenzione e lei, probabilmente capendo l’errore, si ferma a parlare.

Sui contratti degli altri concorrenti invece si sa poco o nulla, ma sicuramente già dalla puntata di questa sera si può venire a scoprire qualcosina in più.