GF Vip, Katia Ricciarelli e Carmen Russo fanno pace

Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip“, in onda su Canale 5, il pubblico ha assistito a una furente lite tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. I motivi sono a causa della nomination, ove la cantante lirica accusa una fetta degli inquilini, tra cui la moglie di Enzo Paolo Turchi, di organizzarsi in netto anticipo chi mandare al televoto.

Questa voce viene confermata timidamente anche dagli altri ragazzi nella casa, mentre ogni tentativo di difesa da parte della ballerina sono totalmente inutili. Dopo la diretta, quindi a notte fonda, Katia e Carmen si rendono nuovamente protagonisti di un battibecco a causa delle parole, non molto apprezzate, sulla famiglia della Russo nei confronti della Ricciarelli.

Katia Ricciarelli e Carmen Russo fanno pace

Come riportato dal sito del “GF Vip”, le due artiste hanno deciso di fare pace e chiudere ogni contenzioso nato nelle ultime ventiquattro ore. Il tutto viene iniziato da Jo Squillo, ove si dichiara convinta che nessuno all’interno della casa si comporta da stratega o fa le cose per malvagità.

Carmen Russo quindi, prendendo coraggio, si fa avanti e chiede perdono a Katia Ricciarelli: “Vorrei voltare pagina. Ti chiedo scusa, io ho sempre avuto rispetto di te come donna sia nella vita privata che in quella artistica”. Ammette di avere avuto quella reazione spropositata perchè ha sentito l’esigenza di difendersi dinanzi agli attacchi.

La cantante ammette di esserci rimasta molto male quando ha sentito dire che se perde al biliardo si arrabbia, soprattutto alla sua età. Carmen quindi afferma di avere gradito poco che Katia le abbia dato della pettegola e dell’ipocrita, cosa che le avevano già detto grazie alle principesse Selassiè. Le due donne alla fine decidono di mettere una pietra sopra al passato, e Soleil Sorgè, entrando nel discorso, invita tutti da oggi a dire le cose in faccia per evitare di far nascere dei fraintendimenti in futuro.