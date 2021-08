GF Vip, Katia Ricciarelli conferma la sua presenza: "Sono pronta a trovare l’amore"

Le indiscrezioni su Katia Ricciarelli come prossima concorrente del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dal mese di settembre, vengono confermate dalla diretta interessata.

L’intervista, come riportata dalla pagina Instagram del settimanale “Chi“, è ricca di chicche. La prima concorrente della sesta edizione infatti ha voluto anticipare alcuni suoi pensieri, rivelando di essere pronta a mettersi in gioco con l’obbiettivo di dire sempre quello che pensa senza offendere nessuno.

Le prime dichiarazioni di Katia Ricciarelli

“Ho accettato perché sono curiosa, controcorrente e voglio portare nella Casa il mio mondo, quello della lirica” rivela con sicurezza Katia Ricciarelli, che poi aggiunge senza peli sulla lingua: “Io dico sempre quello che penso, cercando di non offendere nessuno: sono onesta, se qualcuno se la prende mi dispiace, ma bisogna dire la verità e poi sono una che sa difendersi”.

Nel servizio fotografico del magazine diretto da Alfonso Signorini la Ricciarelli appare insieme sulle colline delle Prealpi Gardesane, in un auto d’epoca e accompagnata da due modelli. Il tutto viene ispirato dal brano “Tonight Mon Amou“, cantata insieme a Il Cile e prodotta da Dj Jad, quest’ultimo noto soprattutto per aver fondato negli anni novanta gli Articolo 31 insieme a J-Ax.

Successivamente specifica il motivo della sua partecipazione al “GF Vip”: “Vorrei offrire al pubblico che ama il melodramma, e anche a chi non lo conosce, qualche spunto interessante, senza intaccare il mondo che amo, quello della musica. Il melodramma lo abbiamo inventato noi, fa parte della nostra vita”. E non esclude nulla neanche in ambito sentimentale: “Baudo è stato l’ultimo amore, ma non sarà l’ultimo della mia vita: magari lo trovo al GF Vip! È per questo che non voglio sapere chi c’è nel cast“.

Proprio parlando del cast, al momento anche il pubblico da casa sa poco o niente dei prossimi concorrenti pronti a varcare la porta rossa. Quelli che sembrano essere vicini al momento sono Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), Gianmaria Antinolfi, Manuel Bortuzzo e Paola Caruso, ma si tratta di semplici indiscrezioni prive di conferma.