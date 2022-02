GF Vip, Katia Ricciarelli avverte Soleil Sorgè: "Alex ti sta tendendo una trappola"

Katia Ricciarelli pare aver deciso di allontanarsi, in maniera piuttosto definitiva, da Alex Belli. L’artista infatti si è stufata dei comportamenti tenuti dall’attore con Delia Duran negli ultimi giorni e, come riportato da “Fanpage“, nella giornata di ieri ha avvisato Soleil del doppio gioco che starebbe facendo nella casa.

“Ti hanno tirato una trappola e ci sei cascata come una pera cotta” afferma con decisione Katia che poi, continuando a discutere con Soleil, fa capire di non voler averci nulla a che fare con l’ospite della casa: “Non sei una bambina di 20 anni. Io lo dicevo a lui che, assieme a Delia, stavano esagerando. Che si azzardi a venire a fare scenate con me che lo sistemo! Meglio che lui non si avvicini più, con me ha chiuso”.

Soleil, oltre ad accusarsi per essersi messa in mezzo a questo pasticcio, commenta il fatidico bacio dato a Delia durante la serata del sabato: “Puoi tu arrivare se ti fa male, se ti fa ingelosire o ti ferisce il tuo uomo con un’altra donna, a riuscire ad arrivare addirittura a voler baciare quella donna? Io no. Quindi questa è la prova“.

Katia Ricciarelli prova ad avvisare Alex Belli

Intanto Katia, che si comporta sempre in maniera materna nei confronti di Soleil, ha avuto anche un piccolo confronto con Alex dopo la sua uscita dal confessionale: “Non sono inca**ata, fatti gli affari tuoi, cr*tino! Vai, vai… Senza ritorno! Almeno qualcuno che ti dice in faccia la verità”.

Secondo le ultime indiscrezioni non confermate, Alex dovrebbe rimanere nella casa per tutta questa settimana, seppure la scelta pare sia ricaduta nei confronti di Delia Duran. I due comunque sui social continuano a essere accusati di aver messo su un teatrino, siccome avrebbero già organizzato un viaggio per le Maldive nella giornata del 18 marzo, quindi a pochi giorni dalla diretta finale.