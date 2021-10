GF Vip, Katia Ricciarelli attaccata da Tommaso Zorzi: "È aggressiva e insopportabile"

Il carattere di Katia Ricciarelli nelle ultime settimane si sta facendo sentire nella casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Infatti l’artista è al centro di quasi tutte le dinamiche nate all’interno della casa e i suoi atteggiamenti stanno facendo molto discutere i fan.

Nelle scorse settimane infatti si è resa protagonista di una furente lite con Carmen Russo, accusando lei e altri concorrenti di organizzarsi molto prima per chi mandare al televoto. Nella puntata di ieri invece ha avuto un piccolo scontro con Jo Squillo, ove la Ricciarelli rinfaccia alla conduttrice di essersi schierata dalla parte della moglie di Enzo Paolo Turchi.

L’attacco di Tommaso Zorzi a Katia Ricciarelli

Come riportato dal sito “Biccy” il vincitore della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, cioè Tommaso Zorzi, ha voluto commentare l’attuale avventura di Katia nella casa più spiata d’Italia. A quanto pare l’ex concorrente di “Riccanza” non sembra aver preso in simpatia l’artista, etichettandola come una persona antipatica e pesante.

“Mamma mia, la Ricciarelli è insopportabile!” rivela Zorzi a “GF Vip Party” che poi aggiunge: “Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! È aggressiva non solo nei confronti di Jo, ma di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo. E ma scusa allora è st***za! Come la De Blanck? No. Patrizia è più autoironica, si prende più in giro. Lei è completamente algida. Patrizia poi faceva delle cose talmente assurde e, se vuoi, divertenti che non poteva starti antipatica. Lei involontariamente era simpatica, comica. La Ricciarelli no!”.

Si trattano davvero delle dichiarazioni importanti da parte di Tommaso Zorzi nei confronti di Katia Ricciarelli, e non va escluso che la cantante, durante la diretta del prossimo venerdì, possa rispondere all’influencer.