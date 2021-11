GF Vip, Katia Ricciarelli attacca duramente Miriana: "Sei una pugnalatrice, ti prenderei a sberle"

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, andato in onda nella giornata del 22 novembre su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, per la prima volta in questa edizione Katia Ricciarelli deve affrontare una nomination molto dura per riuscire a continuare nel gioco.

Tra le vippone che hanno deciso di mandarla in nomination è stata Miriana Trevisan. A quanto pare proprio la sua scelta non viene apprezzato da Katia Ricciarelli che, durante la nottata,si sfoga anche con Patrizia Pellegrino, una delle nuove entrate di questa sesta edizione del “Grande Fratello Vip”.

Il duro sfogo di Katia Ricciarelli

Inizialmente, come riporta il sito “Coming Soon”, l’accusa di essere una finta santa e promette di volerla ignorare fino alla fine sottolineando che Miriana, fino a questo momento, non ha mai fatto nulla di positivo all’interno degli studi di Cinecittà. Successivamente menziona Nicola Pisu, il suo spasimante, ammettendo che lui aveva ragione sul proprio conto.

Ricorda, parlando con tutti tra cui a Miriana, che nel primo periodo lei ha provato: “Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il cu**, leccalo ad un altro”.

Insieme a Patrizia Pellegrino dichiara: “E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle“.

Lo sfogo di Katia nei confronti di Miriana non è passato inosservato ai telespettatori da casa e sui social network, in particolar modo Twitter, viene accusata di essere stata fin troppo dura nei confronti della Trevisan.