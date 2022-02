GF Vip, Katia Ricciarelli attacca Alex Belli: "Se non fossimo in TV ti darei una sberla"

La nuova puntata del “Grande Fratello Vip“, andata in onda il 21 febbraio, si apre con una nuova discussione sul triangolo amoroso formato da Alex Belli, Soleil Sorgè e Delia Duran. Il tutto viene alimentato dal bacio che, durante l’ultimo party organizzato dagli autori del reality show, le due ragazze si sono decise di scambiare.

Se Soleil ha ammesso di aver esagerato un po’, Delia invece rivela di essere molto felice per quel bacio, affermando di considerare l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” come una ragazza speciale. Le critiche però non sono mancate, in particolar modo Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno voluto dire la loro senza peli sulla lingua.

Le parole di Alex Belli

L’ex protagonista di “CentoVetrine”, che dovrebbe andarsene a breve dalla casa più spiata d’Italia, viene interpellato in merito a questo argomento dopo il confronto avvenuto tra Soleil e Delia. Parlando propria dell’italoamericana, non nasconde di aver provato un forte sentimento per lei.

“Per Soleil ho un amore viscerale, soffro quando vedo che sta male” afferma con decisione Alex come riportato testualmente dal sito “Leggo” che poi aggiunge: “In tutta questa storia sono quello che ha messo in gioco di più, sono stato il primo a espormi. Sono due cose diverse con Delia. Delia è un amore indissolubile, quello che c’è qui dentro possiamo trasformarlo anche con Soleil una volta fuori”.

Successivamente i telespettatori assistono al confronto tra Katia e Alex ove l’artista, come già mostrato in queste settimane, non vede di buon occhio l’attore: “Io voglio bene a Soleil ma c’è caduta come una pera cotta. Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Se non fossimo in TV ti darei una sberla. Io non amo quelli che esibiscono l’amore. Avete intortato questa ragazza, avete fatto mezzora di baci con tua moglie, non ce la fai a fregarmi. Attraversiamo la porta rossa e ti faccio un cu*o così“.