GF Vip, Karina Cascella contro la scelta di Antonella Elia come opinionista: "Io sarei stata perfetta in quel ruolo"

Nelle settimane scorse Alfonso Signorini, sul suo profilo Instagram, ha annunciato i due opinionisti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“: Pupo e Antonella Elia. Per il cantante si tratta di una conferma meritatissima, dal momento che è riuscito a conquistare il pubblico da Casa grazie ai suoi pareri schietti e mai banali.

Antonella Elia ha invece preso il posto di Wanda Nara, che spesso sembrava spaesata in questo ruolo da opinionista. L’ex valletta di Raimondo Vianello non è un volto nuovo per il “Grande Fratello Vip”, poiché ha già preso parte come concorrente durante la quarta edizione, venendo eliminata solamente durante la puntata finale.

L’attacco di Karina Cascella

Nel corso degli anni l’ex opinionista di “Uomini e Donne” è stata più volte accostata come concorrente del “Grande Fratello Vip”, rifiutando sempre questa proposta per non lasciare da sola la figlia. Tuttavia, in questi giorni, commentando la scelta di Antonella Elia come opinionista, rivela un piccolo retroscena sui suoi desideri futuri.

Karina Cascella infatti, oltre a non essere d’accordo sulla decisione di scegliere Antonella Elia come opinionista, rivela che lei avrebbe fatto decisamente meglio rispetto alla showgirl: “Penso che io al posto suo sarei stata sicuramente meglio! Ho tanti difetti, ma so bene quali sono i miei pregi. Sono perfetta per un ruolo del genere. Sembro sfacciata me è ciò che penso. Prima o poi qualcuno lo capirà. E se cosi non dovesse essere dirò sempre la mia in un modo o nell’altro”.

Non nasconde che il suo discorso possa essere un po’ presuntuoso, ma la Cascella accentua la mano nella successiva storia di Instagram: “Però io sarei perfetta in quel ruolo lì, ho i tempi televisivi, la battuta pronta, sono cattiva al punto giusto ‘tra virgolette, so accendere quella miccia che serve quando la situazione è piatta”. E conclude con una frecciatina nei confronti della Elia: “Non c’entra niente con me, non c’è paragone”.