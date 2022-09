GF Vip, Karina Cascella contro Elenoire Ferruzzi: "Strumentalizza il suo orientamento sessuale passando per vittima"

Ascolta questo articolo

Karina Cascella, la storica opinionista di Barbara D’Urso, ha voluto rilasciare un primo commento sui concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show che rivede la conduzione di Alfonso Signorini insieme a Orietta Berti e Sonia Bruganelli su Canale 5.

Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, Karina nelle sue storie di Instagram si scaglia soprattutto contro Elenoire Ferruzzi, accusandolo di star approfittando del suo orientamento sessuale per poter comportarsi in qualsiasi modo e passare quindi da vittima in ogni situazione.

Le parole di Karina Cascella su Elenoire

Si inizia parlando di Luca Salatino, il vippone che negli ultimi giorni sta facendo parlare per via del suo desiderio di abbandonare la Casa, ove Karina rivela come l’ex tronista di “Uomini e Donne” sia caduto in certi meccanismi a causa della sua indole da persona ingenua.

Elenoire infatti è convinta che Luca avrebbe preso una sbandata per lei e, a causa di questa possibile infatuazione, entrambi si sono resi protagonisti di una lite piuttosto furente negli studi di Cinecittà. Karina però sui social prende le difese di Salatino, accusando l’icona del mondo LGBT di aver messo in piedi una scenata insensata.

L’attacco però non si ferma qui: “Il fatto che sia trans non le dà diritto di provarci con un ragazzo fidanzato, che se l’avesse fatto una ragazza etero a quest’ora l’avrebbero già crocifissa…. moralismo finto ai massimi livelli. Due perché lei sta strumentalizzando il suo orientamento sessuale, cercando di passare da vittima ogni volta“.

Infine Karina ha voluto concludere il suo discorso: “Luca non ha fatto altro che ridere e scherzare, anche un cieco avrebbe capito che non c’era nessun secondo fine. Ma visto che vuole essere compatita, allora esce fuori con frasi tipo: “Sono fatta di carne anche io e posso avere delle attrazioni”. Bene, sappiamo tutti che sei come gli altri, non c’è bisogno di ribadirlo e se lo ribadisci, sei tu stessa che sottolinei una diversità. E dico queste cose perché sono stufa di vedere gente che sfrutta il proprio orientamento sessuale per poter fare ciò che vogliono o peggio, passare da vittime”.