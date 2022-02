GF Vip, Kabir contro Manila, Miriana prende le sue difese e attacca Katia Ricciarelli: "Sei una vipera"

Durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” i telespettatori hanno dovuto decidere il loro favorito tra Barù, Alessandro Basciano, Kabir Bedi e Nathaly Caldonazzo. A salvarsi per primo è Baru, seguito immediatamente da Nathaly, quindi l’ultimo posto per rimanere nella casa viene conteso tra Kabir e Alessandro.

Il pubblico sceglie di salvare Alessandro, quindi Kabir deve immediatamente abbandonare la casa più spiata d’Italia. il più votato (quindi il favorito del pubblico da casa) è Barù con il 44% di voti, a seguire con il 22% di preferenze troviamo Nathaly, mentre Alessandro ha ottenuto il 21% di voti e infine Kabir con solamente il 13% delle preferenze.

Kabir Bedi attacca Manila Nazzaro

L’ex Sandokan verrà sicuramente ricordato dai fan per i suoi numerosi scontri con Manila Nazzaro. Kabir infatti non ha mai nascosto il suo dissenso a causa di alcuni comportamenti che ha potuto vedere nella casa più spiata d’Italia e, anche una volta arrivato in studio da eliminato, ha voluto lanciare una frecciatina nei suoi confronti.

“Non mi piace, Manila era amica di Katia e l’ha tradita, era amica di Soleil e l’ha tradita“ afferma con decisione Kabir come riportato testualmente da “Leggo” ma non nasconde comunque un dettaglio piuttosto importante: “Riconosco tutte le buone cose che ha fatto ma il suo comportamento non mi piace”.

La Nazzaro prova a difendersi come al suo solito dalle parole dell’attore, ma le parole di Kabir vengono condivise anche da Katia Ricciarelli: “Io sono una donna e anche più anziana e non accetto questo trattamento, sono stanca delle falsità di questa casa”.

Dopo che Miriana prende le difese di Manila, inizia uno scontro tra lei e Katia Ricciarelli: “Io non ti parlo alle spalle, tu sì. Non ti ho mai chiamato iena o Giuda. Tu mi dici delle parole durissime, sei una vipera“. L’artista invece, oltre a ribadire i soliti concetti, invita la vippona a comportarsi da donna.