GF Vip, Kabir Bedi nuovo concorrente e Pippo Baudo ospite: l’indiscrezione

A quanto pare Alfonso Signorini, conduttore della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” in onda su Canale 5, sta cercando nuovi concorrenti per il reality show. Il prolungamento fino al mese di marzo, e il malcontento di alcuni concorrenti che sarebbero pronti a lasciare la casa, sembra aver costretto gli autori a trovare nuovi volti.

Fino alla puntata del 6 dicembre i nuovi ingressi registrati nella casa sono stati quelli di Biagio D’Anelli, Valeria Marini insieme a Giacomo Urtis, Patrizia Pellegrino e Maria Monsè. Ma, durante il telegiornale di Canale 5 la giornalista Cesara Buonamici, in collegamento con gli studi Mediaset insieme ad Alfonso Signorini, ha rilasciato alcune indiscrezioni ‘choc’ sul futuro del programma.

Le ultime indiscrezioni sul “GF Vip”

“Al mio amico Alfonso lo scoop lo voglio fare io. È vero che arriva Kabir Bedi?” e Signorini, forse spiazzato dalle parole della conduttrice, non smentisce questa ipotesi: “No, vabbè… ma tu queste robe come fai a saperle? Ma tu in questo momento mi stai bruciando tutto, eh. Va beh sei una grande giornalista, che noi tutti conosciamo”.

Mentre il conduttore ha parlato brevemente della puntata scorsa, la giornalista rilascia una nuova bomba davvero molto importante e desiderata dal pubblcio da casa: “Aspetta, in questa esplosione di amore ora dammi un’altra notizia. Ma non arriva Pippo Baudo per Katia?” e Signorini, come per Kabir Bedi, non esclude nulla: “Vabbè ciao, non ti parlo più”.

Sicuramente per Katia Ricciarelli un videomessaggio o una presenza, che a oggi sembra alquanto improbabile, nella casa del “GF Vip”, potrebbe darle un motivo in più per restare negli studi di Cinecittà. L’ingresso di Kabir Bedi invece sarebbe una novità assai interessante siccome l’attore, oltre ad avere un incredibile seguito all’estero e ottenendo la fama in Italia con “Sandokan”, sarebbe al suo esordio in un reality show.