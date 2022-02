GF Vip, Kabir Bedi attacca Alex Belli: "Parla di amore libero per stare sia con Soleil che Delia"

Dalla parte dei scettici sul triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, tre dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, troviamo anche l’attore Kabir Bedi.

L’ex protagonista di Sandokan infatti ammette d’iniziare a provare dei forti dubbi soprattutto nei confronti di Alex e, durante una chiacchierata nella Casa ove è presente anche la sua compagna Delia, rivela il proprio pensiero su dove vorrebbe andare a parare l’attore.

L’attacco di Kabir Bedi nei confronti di Alex Belli

Infatti proprio durante una chiacchierata nella casa tra Miriana Trevisan e Delia Duran, in cui si sta parlando del confronto tenuto tra Soleil Sorgè e Alex Belli, interviene improvvisamente Kabir Bedi. E l’attore indiano non si risparmia in merito a questa vicenda: “Secondo me Alex ha introdotto questo concetto di amore libero solo per dire: ‘Io voglio avere tutte e due le donne‘”.

Questo commento viene immediatamente apprezzato da Delia: “Bravo… Kabir quando parla dice delle cose sensate“. Bedi però, come riportato da “Fanpage”, continua a esprimere il proprio pensiero contro Alex: “Come puoi essere d’accordo quando lui dichiara il suo amore per un’altra donna?”. In questo caso interviene Miriana ricordando a Kabir che Belli ha dichiarato in diretta il proprio amore per la sua attuale compagna.

Come invece riportato da “Coming Soon” Kabir, oltre ad aver attaccato Alex Belli, in un’altra discussione lancia una frecciatina anche alle due donne protagoniste di questo triangolo amoroso: “Ho capito questa storia di Soleil, Alex e Delia: è la storia di due ipocriti e una donna confusa e ferita che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza”.

Per il momento la storia a tre di Alex Belli è in una fase di stallo, ove l’ex vippone afferma di aver scelto di proseguire con Delia al di fuori gli studi di Cinecittà. L’influencer però non sembra voler sentire ragioni e, durante l’ultima puntata del “GF Vip”, sottolinea il proprio desiderio di voltare pagina e guardare al futuro senza di lui.