GF Vip, Jo Squillo: la dichiarazione shock sui celiaci

Poche ore fa Jo Squillo è finita nuovamente nel mirino delle critiche per via di uno sfondone (l’ennesimo) fatto nella Casa del Grande Fratello Vip 6, di cui è indubbiamente una delle concorrenti più chiacchierate per via delle battaglie civili che porta avanti senza però rendersi conto di trovarsi in un contesto televisivo estraneo alle diatribe ideologiche o politiche.

Anche questa volta, inoltre, la cantante ha dimostrato di non essere adeguatamente informata su alcune tematiche di cui però si ostina a parlare. E’ questo il caso della celiachia, ovvero l’intolleranza al glutine di cui soffrono migliaia di persone in Italia e che impedisce loro di ingerire alimenti contenenti glutine, in quanto fortemente tossici per l’organismo.

Al GF Vip, Jo Squillo fa l’ennesima gaffe: stavolta se la prende con i celiaci

Nella Casa di Cinecittà, Jessica Salassié è celiaca e proprio per questo motivo ha avuto una lite con Jo Squillo, che essendo vegana (a modo suo, visto che a volte fa delle eccezioni per alcuni alimenti) pretende attenzioni speciali nella preparazione del cibo. Proprio dopo lo scontro con la principessa italo-etiope, la Squillo se n’è uscita con una frase a dir poco assurda sui celiaci.

“I celiaci hanno un carattere difficile, fanno vivere male anche gli altri” ha asserito con certezza la cantante. Peccato che quello di Jo Squillo sia un semplice giudizio personale, del tutto arbitrario e senza alcuna base scientifica. Anzi, semmai è vero il contrario: un’intolleranza come la celiachia, infatti, se da una parte può provocare sintomi fisici come diarrea, stipsia, gonfiore addominale ecc,, dall’altra non influisce assolutamente sul carattere delle persone.

Né tanto meno essere celiaci porta ad avere tratti distintivi particolari, come asserisce Jo Squillo, che per questo motivo è stata fortemente attaccata sul web, in primis sui social e nelle pagine legate al Grande Fratello Vip 6.