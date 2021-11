Il 25 novembre si è festeggiata la giornata contro la violenza delle donne, e Jo Squillo non ha voluto mancare a questo importante appuntamento. Durante la puntata di ieri del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, la conduttrice lancia un nuovo segnale molto importante.

Per farlo Jo ritorna a indossare nuovamente il niqab, cosa che fece già durante il suo ingresso all’interno della casa più spiata d’Italia. In questo frangente però viene praticamente liquidata dopo pochi minuti da Signorini, cercando di allontanarla e invitandola a tornare al proprio posto.

Le parole di Jo Squillo

“Ieri è stato il 25 novembre, la Giornata internazionale conto la violenza sulle donne.E credo che per me e per tutti noi tutti i giorni è il 25 novembre. In ogni luogo e in ogni posto bisogna liberare da questa malattia dell’amore tossico” afferma Jo Squillo come riportato testualmente da “The Social Post” che poi lancia un messaggio molto importante alle donne a casa: “Tante manifestazioni e ricordiamoci che il silenzio è violenza“.

Va detto che in merito a questo messaggio il pubblico si è spaccato in due. Da un lato ci sono delle persone che criticano il gesto fatto da Jo Squillo, in cui l’accusano di aver spettacolarizzato un messaggio così importante, mentre gli altri attaccano Signorini per averla liquidata nel giro di pochi minuti per occuparsi di dinamiche decisamente meno importanti, come la situazione legata ad Alex Belli e Soleil Sorgè.

Ultimamente Signorini si sta comunque beccando molte polemiche da parte del pubblico da casa. Una sua frase contro all’aborto, in cui tra l’altro viene criticato anche da Selvaggia Lucarelli su Twitter, ha scatenato una bufera mediatica fin sopra ogni previsione, facendo prendere le distanze anche a Endemol e Mikado.