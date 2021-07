GF Vip: Jo Squillo e Amedeo Goria potrebbero far parte del cast, Walter Zenga si allontana

I lavori per la sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, stanno andando avanti. Per il momento non si conoscono i nomi ufficiali che dovrebbero far parte del cast, ma secondo alcune indiscrezioni alcuni vip avrebbero già dato la loro disponibilità a varcare la porta rossa di Cinecittà.

Tra questi nomi troviamo Katia Ricciarelli, Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento), lo sportivo Manuel Bortuzzo, Manila Nazzaro, Gianmaria Antinolfi Anna Lou Castoldi, ma non si placano le voci su Francesca Cipriani, Maria Monsè e Sophie Codegoni. Sarebbe invece saltata, in maniera piuttosto improvvisa, la partecipazione di Giovanni Ciacci dopo che l’ex volto di “Ogni mattina” avrebbe effettuato i provini insieme ad Alfonso Signorini.

Le ultime indiscrezioni sul “Grande Fratello Vip”

Le voci però di certo non si placano e con il passare dei giorni escono altri vip che potrebbero far parte del cast. Come riportato dal giornalista Giuseppe Candela di “Dagospia” Alfonso Signorini avrebbe convinto Jo Squillo e Amedeo Goria a varcare la porta rossa, mentre le trattative di Walter Zenga si sarebbero arenate improvvisamente.

Ecco il “Candela flash!” pubblicato nella giornata di ieri sul sito diretto da Roberto D’Agostino: “Fai uno squillo che arrivo nella casa: l’iconica Jo sarà tra i concorrenti della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’ a settembre su Canale 5. Sarebbero in stato avanzato le trattative per Amedeo Goria, in piedi l’ipotesi Maria Monsè. Nelle ultime ore si starebbe allontanando la partecipazione al reality di Walter Zenga”.

I nomi di Jo Squillo e Walter Zenga sono stati accostati anche durante le scorse edizioni del “GF Vip”. Per esempio nel mese di gennaio l’ex portiere dell’Inter viene annunciato come possibile concorrente de “L’isola dei famosi”, ma Zenga sfogandosi a “Il Giornale” rivela che queste voci sarebbero messe in giro da persone pronte a screditarlo dal momento che non preferirebbe mai un programma televisivo a una panchina di Serie A.