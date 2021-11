GF Vip, Jo Squillo attacca Alex Belli: "Tutto ciò che professa è falso"

Le ultime vicissitudini accorse ad Alex Belli sembra aver decisamente complicato il suo percorso all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“. L’avvicinamento dell’ex protagonista di “CentoVetrine” a Soleil Sorgè non viene visto di buon occhio dal pubblico, ove l’attore viene accusato di essere sia falso che poco corretto nei confronti della moglie.

Delia Duran, almeno inizialmente, ha provato a sminure la faccenda, rivelando di fidarsi del proprio marito e che quindi non vuole mettere in dubbio la sua relazione. Con il passare delle settimane però Alex e Soleil si sono avvicinati sempre di più, e quindi la modella si è sentita “costretta” ad avere un faccia a faccia con lui all’interno degli studi di Cinecittà.

Jo Squillo e l’attacco ad Alex Belli

Tra le poche convinte del comportamento di Alex Belli troviamo Jo Squillo, una delle ex concorrenti del “GF Vip”. intervistata a “Casa Chi”, il format in onda sulle pagine Instagram del settimanale “Chi”, la conduttrice accusa il vippone di essere una persona totalmente falsa.

Ecco le dichiarazioni di Jo riportate testualmente dal sito “Blog Tivvù“: “Ha una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Tutto ciò che professa è assolutamente falso. Davanti a Davide mi aveva detto di non avermi votato. Questo me l’ha ripetuto tre volte. Credo che abbia perso anche la fiducia di sua moglie”.

Parlando poi della vicinanza tra Alex e Soleil, l’ex gieffina si dichiara molto pessimista per il loro futuro: “Scoppieranno sicuramente. Quando lei scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senz’anima si ribalterà. Anche lei è una stratega ha esperienza in reality e fa questo di mestiere ma Soleil ha due facce molto contrastanti e spesso ha fragilità e sa essere una donna molto spirituale e spesso queste due personalità cozzano”.

In realtà alcune cose sono già cambiate tra Alex e Soleil, con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” che sta prendendo le distanze da lui per rispettare la relazione dell’attore con Delia. Ma a quanto pare è proprio Belli che vuole continuare il suo rapporto con la Sorgè, affermando che comportandosi in questa maniera continua a essere se stesso.