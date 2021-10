GF Vip, Jo, Clarissa e Ainett contro Alfonso Signorini

Sono passate poche settimane e sono già iniziati i primi scontri, le prime incomprensioni e soprattutto i primi schieramenti. Alcuni personaggi infatti iniziano a risultare meno empatici di altri.Tra i personaggi più discussi, almeno per adesso, appare essere Soleil Sorge. Ha fatto molto discutere nella casa la frase di Soleil: “Urlate come delle scimmie“, tanto che erano in molti a chiedere la squalifica per direttissima.

Non parliamo di utenti del web, ma proprio di concorrenti. Pare che infatti Ainett, Clarissa e Jo non abbiano particolarmente gradito la gestione della faccenda da parte di Signorini in puntata e di conseguenza di tutto il Gf Vip.

Jo, Clarissa e Ainett contro Signorini

Finita la diretta le tre donne, indispettite dalla cattiva gestione dei provvedimenti presi nei confronti di Soleil, hanno iniziato un duro sfogo in compagnia di Samy Youssef e Raffaella Fico. A quel punto il modello egiziano ha infatti affermato che, allo stato attuale, la cosa migliore per lui sarebbe addirittura quella di uscire.

Ecco infatti cosa ha dichiarato il ragazzo: “Dopo stasera se esco è ancora meglio. Guardate dopo quello che è successo sarebbe meglio uscire“. Ma Ainett Stephens non ci sta e rincara la sua dose di malcontento: “Quindi vuol dire che qui vale tutto, si può dire qualsiasi cosa. Poi uno chiede scusa. Uno può offendere e poi chiedere scusa. Però non è giusta la vita. Samy aveva ragione ed è finito in nomination“.

C’è chi poi, come Jo Squillo, afferma che doveva andare esattamenti così, che era tutto programmato, proprio come aveva detto in precedenza la Fico.In ultimo Clarissa, prima di uscire dalla stanza blu dove si stava consumando la diatriba, per poi dirigersi in giardino, ha dichiarato: “Adesso dobbiamo far finta che lei ci piaccia? Dobbiamo forse leccarle il c**o? Io la prima puntata avevo detto che era una grande maleducata e voi ci siete cascate tutte“. Sembra dunque che gli equilibri nella casa stanno iniziando a cedere. Cosà accadrà adesso? Non resta che attendere per scoprirlo.