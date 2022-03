GF Vip, Jessica su Lulù Selassié: "Lei è cambiata, se dovessi vincere sono convinta che ci rimarrebbe male"

In questi giorni nella casa sono nate delle forti incomprensioni tra le sorelle Selassié. In questi giorni Lulù, dopo essersi chiarita con Barù, ha attaccato duramente Jessica rivelando che sta avendo un comportamento strano nei suoi confronti, molto meno protettiva rispetto alla sorella Clarissa, nonostante lei sia più giovane.

Proprio Barù, insieme a Manila Nazzaro e Sophie Codegoni, hanno provato in ogni modo a farla ragionare, ma Lulù non si ferma qui. La principessa etiope ricorda che già in confessionale Jessica vorrebbe allontanarsi di lei dopo anni di sacrifici, affermando con un certo rammarico di non percepire più lo stesso bene di qualche tempo fa.

Scintille tra Lulù e Jessica durante la diretta

Alfonso Signorini, durante la puntata del 3 marzo, ha provato a far chiarire le due sorelle: “Il rapporto tra vuoi due non è più come in passato” esclama il direttore del settimanale “Chi Magazine” prima di mostrare una clip riassuntiva dedicata alle loro ultime incomprensioni.

Lulù rivela di esserci rimasta molto male per aver ascoltato alcune cose nella clip, e non accetta che Jessica si stia allontanando da lei per restare con gli altri inquilini nella casa: “Sono contenta che stia meglio con se stessa, che si senta più bella e tutto. Io e la mia famiglia l’abbiamo sempre spronata a credere in se stessa e sono felice se ci sta riuscendo. Però a me manca mia sorella qui dentro, si è allontanata”.

Invece Jessica rivela di alcuni cambiamenti dopo che stava iniziando a potersi guadagnare la finale: “Ho sempre spronato Lulù, anche quando Mani è andato via, a rimanere qui perché secondo me poteva andare in finale: quando ho cominciato a credere che anche io potevo arrivare in finale, ho visto che lei è cambiata nei miei confronti. Se dovessi vincere sono convinto che lei ci rimarrebbe male“.