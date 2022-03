Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Pronostico non ribaltato, era quasi scontata una sua vittoria, ma sinceramente non mi sarei aspettato che Lulù fosse uscita prima contro Davide Silvestri in maniera così netta. Mi sarei aspettato una finale tra Lulù e Jessica, ma la vincitrice per me doveva essere comunque Jessica, che ha fatto vedere qualcosina in più.