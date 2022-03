GF Vip, Jessicà Selassié su Barù: "Ci sono rimasta malissimo e sono delusa"

E pensare che erano davvero in tanti a fare il tifo per loro, tanto che forse era la coppia più in vista del GF Vip, secondi solo al trio amoroso (ormai passato di moda) composto da Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Parliamo di Barù e della principessa Jessica Selassié; i due hanno sempre giocato a un tira e molla senza mai una vera fine.

Se da un lato c’era Jessica che non hai fatto mistero di provare interesse per il giovane nipote di Costantino Della Gherardesca, dall’altra Barù ha portato avanti un gioco fatto di comportamenti criptici, spesso difficili da interpretare, tanto che la povera Jessica più e più volte si è dovuta scontrare con tutta una serie di sentimenti contrastanti.

Jessica Selassié su Barù: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa”

Dopo tanto altalenare, anche il più resiliente alla fine dei giochi si stufa e molla la presa; lo stesso è successo in Jessica e in Barù. I due infatti da qualche giorno non si rivolgono quasi più la parola, delusi l’una dell’altro. Ecco infatti in queste ora cosa ha commentato Jessica nei confronti del suo coinquilino: “Ci sono rimasta malissimo e sono delusa anche da me che mi sono affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente. Sono proprio delusa, non sono arrabbiata ma tanto delusa. Sulle cose che ha detto su di me, la mia famiglia e il fatto delle ‘principesse’. E per fortuna che mi vuole bene, pensa se mi voleva male cosa poteva andare a dire agli altri. Non penso di meritarmi quelle cose, soltanto perché ho detto che era un po’ stratega“.

La principessa rincara la dose, spiegando: “Sì lui mi aveva preso di testa. Se anche mi vuole bene è stato eccessivo in certe cose che ha detto. Mi sono illusa e ci tenevo davvero. Con me ha chiuso proprio e non capisco come abbia fatto ad andare in finale“. Insomma alla fine tutto si è risolto in un nulla di fatto per i due ragazzi.

Ci sarà mai, arrivati a un passo dalla fine del reality, una riappacificazione? Per adesso è davvero difficile dirlo.