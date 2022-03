GF Vip, Jessica Selassié parla di Barù: "Ci vogliamo bene, ma se non ci sarà più è stato comunque bello"

Nonostante la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” è finita da alcuni giorni, la storia d’amore tra Jessica Selassié e Barù Gaetani sta facendo ancora parlare. La principessa non ha mai nascosto di provare dei sentimenti piuttosto importanti nei suoi confronti, ma al momento il nipote di Costantino della Gherardesca si sta mantenendo sulle proprie.

Jessica comunque pare essere ancora fiduciosa sulla conoscenza con il nobile. In una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Alfonso Signorini, afferma che Barù si sarebbe trattenuto solamente per non avere una intimità sotto le telecamere e, nel corso delle settimane, avrebbe chiesto alla ragazza di pazientare prima di provare a fare sul serio.

I suoi sentimenti nei confronti di Barù

Nell’intervista, riportata testualmente dal sito “Fanpage”, Jessica commenta anche le critiche ricevute da Barù in cui è stato accusato di aver approfittato dei suoi sentimenti per arrivare fino alla diretta finale: “Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava, ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello. Cosa ho capito sotto la capanna con lui? Che c’è attrazione fisica. Mi ha detto che non voleva avere nulla sotto le telecamere e di aspettare la fine del programma”.

In merito a questo argomento prova comunque a ironizzarci un po’ sopra dicendo di essere pronta a voltare pagina, ovviamente nel caso Barù decidesse di chiudere definitivamente questa conoscenza, poiché avrebbe già la fila degli uomini pronti ad aspettarla.

Parlando del montepremi di 50 mila euro (gli altri 50 mila da contratto vanno in beneficenza) Jessica ammette di essere pronta ad aiutare economicamente il padre. Continuando a parlare della sua famiglia rivela di aver avuto molta difficoltà a gestire gli scatti di Lulù, e le cose si sono complicate con l’addio di Clarissa.