GF Vip, Jessica Selassié in lacrime: "Mi sento inutile, servo solo a cucinare"

Anche nella scorsa puntata del “Grande Fratello Vip” si è fatto il pieno di ascolti. Non ha deluso la puntata di Signorini, con numerosi colpi di scena. Tanti i personaggi con i riflettori puntati, ma in particolare sembra che a questo giro la protagonista sia stata una delle sorelle Selassiè, precisamente Jessica.

La ragazza ha infatti ceduto a una crisi di pianto, un pianto quasi liberatorio, il cui unico fine era tentare di sfogare un malcontento che in realtà si protrae da qualche tempo. Dopo svariati mesi nella casa infatti Jessica si aspetta qualcosa in più dal pubblico, un incentivo ad andare avanti. Anche la Selassié insomma vorrebbe il suo momento di gloria, in studio e a casa, ma secondo la ragazza non è quello che realmente sente.

Jessica Selassié: “mi sento inutile, servo solo a cucinare”

Secondo la principessa infatti le sue gesta non hanno per nulla colpito il pubblico, tutt’altro; la ragazza afferma infatti di essere in continuo rischio di eliminazione, in quanto il suo comportamento è stato travisato per un ruolo che in realtà non avrebbe voluto acquisire, quello della ragazza cattiva, utile solo a cucinare.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Jessica tra le braccia di Mania e Giucas Casella: “Quando sono andata in studio non ho sentito calore da parte del pubblico, sembra che stia qui a scaldare il letto“. La ragazza continua il suo discorsa, tra un pianto e l’altro: “Sono sincera. Stasera in studio non c’era neanche Clarissa non so se voglio restare […] Magari a casa non piaccio, ho avuto questa percezione. Sono stata salvata dalla nomination contro Patrizia solo perché lei era qua da due settimane. Quando siamo andate in studio Soleil ha avuto un calore che io non ho avuto, ma dopo tre mesi aspetto di arrivare a qualcuno. Non ho fan, quelli in studio battevano le mani solo perché dovevano farlo, mi sento inutile, servo solo a cucinare“.

A nulla sono servite le parole dei suoi compagni d’avventura, ma ci sono grosse possibilità che la ragazza deciderà a questo punto di cambiare registro di comportamento, così da riuscire ad avere la sua rivalsa.