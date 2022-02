GF Vip, Jessica Selassié fa una battuta bollente a Barù che spiazza tutti

Non è di certo un mistero che tra Jessica e Barù ci sia una chimica particolare, sin dal primo giorno in cui i due si sono incontrati. Tuttavia, se da un lato Jessica si è dimostrata disponibile ad iniziare un rapporto d’amore, dimostrando il suo interesse in svariati modi, dall’altro c’è Barù che appare invece ancora indeciso, a tratti reticente nel voler iniziare questa nuova avventura insieme alla principessa, tanto che spesso cerca di glissare gli argomenti riguardanti l’amore.

Nonostante tutto Jessica ci prova con ogni mezzo a tentare il giovane nipote di Costantino Della Gherardesca, tanto che ha persino fatto una serie di battute molto hot, per non dire bollenti, nel cercare di far sciogliere il gieffino.

Jessica a Barù: “Voglio il tuo c….”

Ieri la produzione ha organizzato una serata film per i gieffini, consentendo a tutti di guardare un film insieme. Dopo la pellicola, giunta l’ora di andare a nanna, i ragazzi si sono riuniti e qui Jessica fa una battuta a Barù che ha spiazzato tutti nella casa. La principessa infatti, rivolgendosi a Barù, afferma: “Voglio il tuo c…o“.

Pochi secondi dopo la situazione scivola in una risata fragorosa da parte di tutti, ma Barù risponde subito: “E cosa sei disposta a fare per il mio c**zo? Popolo italiano l’avete sentita? Se si brucia ha giocato col fuoco“.

Gli animi insomma hanno iniziato a surriscaldarsi; non a caso il food blogger ha in queste ore confessato di aver fatto un sogno erotico, ma in questo sogno non era presente Jessica, bensì Soleil: “Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto sesso non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però. Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere qualcun’altra. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te. Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…“