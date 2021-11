GF Vip, Jessica Selassié contro "U&D": "È un programma che non andrebbe fatto"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” spesso e volentieri vengono chiamati molti volti provenienti dal mondo di “Uomini e Donne“. In questa edizione sono presenti Soleil Sorgè, ex corteggiatrice di Luca Onestini, e Sophie Codegoni, l’ex tronista che aveva deciso di uscire dagli studi di Canale 5 con Matteo Ranieri.

Ormai per entrambe le ragazze “Uomini e Donne” sembra essere ormai un lontano ricordo, in particolar modo per Soleil che successivamente ha trovato un altro po’ di spazio in televisione con “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente” insieme alla madre Wendy Kay e “L’isola dei famosi”.

Jessica Selassié contro “Uomini e Donne”

Le tre sorelle Selassié, cioè Lulù, Clarissa e Jessica, hanno voluto parlare di Sophie Codegoni e del fatto che potrebbe abbandonare la casa del “Grande Fratello Vip” sin dalla puntata di questa sera in onda su Canale 5. Infatti la ragazza si trova a televoto con due volti molto amati dal pubblico da casa, cioè Gianmaria Antinolfi e la sua rivale Soleil.

Ad aprire la discussione, come riporta il sito “Isa & Chia“, ci pensa Lulù ove racconta della rottura tra Sophie e Matteo avvenuta durante quest’estate, e sull’argomento dopo pochi minuti interviene Jessica: “Secondo me quel tipo di programma non andrebbe più fatto perché comunque ultimamente tutte le coppie non stanno funzionando. Dopo un mese si lasciano tutti! Chi è rimasto?”. Per Clarissa però la situazione non è così per tutti: “Guarda che dopo il trono del Dama (si riferisce ad Andrea Damante n.d.r) ci sono ancora tre, quattro coppie che stanno ancora insieme”.

Negli ultimi anni Maria De Filippi sta dando sempre meno spazio al trono classico (formato attualmente da 3 tronisti) di “Uomini e Donne”, e addirittura nelle ultime edizioni le dame ed i cavalieri si sono uniti ai ragazzi più giovani per via dell’ottimo successo di pubblico che hanno ottenuto in ambito Auditel.