GF Vip, Jessica Selassié contro Rosalinda Cannavò: "È stata falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro"

Le “principesse” Selassiè, in un modo o nell’altro, stanno cercando in tutti i modi di essere le protagoniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Al centro dell’attenzione ritroviamo però Lulù, che sin dal primo giorno all’interno della casa ha cercato in ogni modo di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo. Al momento la loro conoscenza sembra essere arrivata a una fase di stallo, siccome le differenze caratteriali sembrano essere tante e difficili da colmare, e per molti fan la sorpresa di Federica, la sua ex fidanzata, nell’ultima puntata avrebbe creato più di un dubbio nella sua testa.

L’attacco di Jessica a Rosalinda Cannavò

Intanto l’altra sorella, Jessica, nelle ultime ore è diventata protagonista su Twitter per un attacco nei confronti dell’attrice Rosalinda Cannavò. Quest’ultima ha partecipato alla quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, conquistando una parte del pubblico per la sua simpatia e diventando abbastanza famosa anche in Brasile per la sua amicizia con Dayane Mello, attualmente al centro delle cronache per gli ultimi avvenimenti a “La Fazenda”.

Come riportato dal sito “Blog Tivvù” Jessica, durante una chiacchierata con alcuni concorrenti nella casa, rivela di aver apprezzato poco il percorso dell’attrice: “A me una che non è piaciuta per niente è Rosalinda. Falsa dal primo giorno che è entrata qua dentro. Ha recitato”. Francesca Cipriani prova a prendere le sue difese: “A me invece piaceva lei!” ma la Selassié continua imperterrita nel ribadire il proprio pensiero.

Il sogno del pubblico ora resta quello di vedere uno scontro verbale tra Rosalinda Cannavò e Jessica Selassié già dalla prossima puntata del “Grande Fratello Vip”, ove sicuramente l’attacco lanciato della principessa può aprire ulteriori scenari. Staremo a vedere se Alfonso Signorini, insieme agli autori, accontenterà i desideri dei fan.