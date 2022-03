GF Vip: Jessica confessa di avere qualcuno fuori dalla casa

La dichiarazione di Barù ha fatto un po’ cadere le speranze di tutti, sia dei tanti fan di questa ipotetica coppia “Jerù”, sia da parte dei diretti interessati. In queste ore infatti il food blogger ha detto che non riesce a vedere Jessica Selassié in maniera diversa da una semplice amica, forse un amica intima, ma pur sempre tale.

Insomma sembra che il ragazzo non abbia intenzione alcune di instaurare un rapporto sentimentale con la principessa. A questo punto la ragazza ha iniziato a voltare pagina e lo si vede ampiamente dalle sue recenti confessioni fatte in cucina insieme a Sophie Codegoni e Manila Nazzaro. La Selassié ha infatti rivelato alcuni retroscena della sua vita privata, ovvero di una conoscenza al di fuori della casa.

Jessica Selassié: “Tra i due sceglierei l’altro tutta la vita”

Una relazione che senza dubbio la princess vuole portare avanti non appena tutto sarà finito. Il motivo di questa confessione è dettata dalle scarse sicurezze che le infonde il nipote di Costantino Della Gherardesca. Ecco infatti cosa ha risposto Jessica a seguito della domanda di Sophie: “Sai che forse non ho proprio un minimo dubbio? Che andrei per l’altra persona tutta la vita – continuando – Perché spesso rimango un po’ delusa da quest’altro, quindi…Non so “.

Una dichiarazione davvero spiazzante, soprattutto se si pensa che Jessica aveva puntato molto su Barù, innamorandosi del ragazzo sin dal primo momento che aveva messo piede nella casa.

In molti credono che la confessione di Jessica sia in realtà solo un tentativo di far smuovere qualcosa nell’animo di Barù, tanto che poco dopo ha poi confessato: “Dovrei fare prima un giro sulla giostra per poter decidere“. Si vede dunque che, nonostante la sua prima dichiarazione fatta con tono quasi perentorio, nel cuore della ragazza regna ancora una profonda indecisione commista a delusione. Cosa succederà ora?