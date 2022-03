GF Vip, Jessica attacca Barù: "Ha giocato con me per arrivare in finale"

Durante la nottata di ieri Barù pare aver chiuso definitivamente per ogni tipo di conoscenza con Jessica Selassié. Il nipote di Costantino della Gherardesca, incalzato da Giucas Casella, ha affermato di vederla solamente come amica e sottolineando che molto probabilmente, dopo la loro esperienza al “Grande Fratello Vip”, non la frequenterà.

In queste ore Jessica Selassié, chiacchierando a lungo con Sophie Codegoni, inizia a nutrire dei primi dubbi nei confronti di Barù. La principessa etiope infatti non esclude che lui abbia cercato di creare questa storia d’amore fittizia con il solo scopo di potersi conquistare la finale, per poi buttare tutto alle ortiche una volta finito la loro avventura nella casa più spiata d’Italia.

Il duro attacco di Jessica Selassié a Barù

Come raccontato dalla giovane, Jessica avrebbe avuto un dialogo con Barù in cui lei gli aveva detto di essere falso e lui non ha negato. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona quindi tenta a farla ragionare, rivelando che probabilmente stesse scherzando, come tra l’altro fa spesso negli studi di Cinecittà.

In realtà però Jessica sembra aver preso sul serio le dichiarazioni di Barù e, da questo confronto, inizia a nutrire dei primi dubbi su di lui: “A giocare che ci vuole? Lo scopo finale? Arrivare in finale. Crei una storia a cui fuori credono, però tu non dai mai niente di concreto. E la gente ti tiene perché aspetta di vedere qualcosa. Poi finisce il programma… Con la scusa delle clip non fai mai niente, così sei pulito”.

Sophie Codegoni, come riporta il sito di “Novella 2000“, in questa circostanza dà ragione a Jessica, affermando che molto probabilmente Barù ne può uscire pulito da questa storia poiché nelle scorse settimane ha ammesso di non essere interessato a una relazione seria.

Di certo la loro conoscenza si è complicata molto negli ultimi giorni, ma la vippona sembra essere ancora presa da Barù. Quindi il rapporto è ancora in divenire, e non si possono escludere dei clamorosi colpi di scena già nei prossimi giorni, anche se manca ormai poco per la diretta finale.