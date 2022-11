GF Vip, Ivana Mrázová potrebbe entrare nella Casa come concorrente: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Negli ultimi anni Ivana Mrázová ha conquistato la cronaca rosa per via della sua relazione con Luca Onestini. I due si sono conosciuti durante la partecipazione alla seconda edizione del “Grande Fratello Vip” in cui si classifica terza, dietro proprio al suo futuro fidanzato e al vincitore Daniele Bossari.

Durante uno sfogo nella Casa, l’ex tronista di “Uomini e Donne” rivela che, nonostante siano stati insieme per ben tre anni e mezzo, il loro rapporto si è complicato durante la pandemia legata al Covid-19, ove sottolinea di non essere mai riusciti a superare il primo vero ostacolo.

Ivana Mrázová potrebbe far parte del cast

Intanto Alfonso Signorini sta cercando nuovi concorrenti per provare a creare ulteriori dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia. Gli ultimi rumor sempre più insistenti rivelano come Ivana Mrázová possa entrare negli studi di Cinecittà per avere un confronto con Luca Onestini.

Come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog”, non è da accantonare che Ivana possa essere più di una semplice ospite di questa settima edizione: “Ivana Mrázová, ex fidanzata di Luca Onestini, potrebbe presto entrare nella casa del GF Vip ma al moneto non è dato sapere se in veste di nuova concorrente o per avere un confronto con il suo ex, con cui sembra che non abbia mai avuto un faccia a faccia a seguito della loro separazione. I due si sarebbero sentiti nei mesi scorsi e Luca Onestini ha recentemente ribadito il suo affetto verso l’ex fidanzata”.

Tra l’altro Simone Riva, agente della modella ceca, ha rivelato che Luca e Ivana non si sono mai lasciati per davvero: “Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo credo che Ivana non abbia mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso. Tra i due c’è ancora dell’affetto“.