GF Vip, Ivan Gonzalez entra nella Casa e dice una bugia: la reazione furente della ex Sonia Pattarino

Ivan Gonzalez ha raggiunto la popolarità in Italia grazie alla sua partecipazione all’edizione Vip di “Temptation Island”, quando diventò il tentatore di Valeria Marini. I due trascorsero l’intero percorso nel reality dei sentimenti fianco a fianco, ma una volta usciti la loro conoscenza si interruppe e lui salì sul trono di “Uomini e Donne“.

Nel programma di Maria De Filippi scelse la corteggiatrice Sonia Pattarino e i due iniziarono una storia d’amore che, però, non è durata per molto: lo spagnolo, infatti, è entrato nella Casa dopo la rottura con lei. Un particolare avvenuto proprio durante la puntata, ha provocato le ire di Sonia che non ha perso tempo a commentare le parole del suo ex.

Gf Vip: la reazione di Sonia Pattarino, ex di Ivan Gonzalez

Nel video di presentazione Ivan ha sottolineato il fatto di non aver mai scelto alcuna ragazza: “Io con le donne sono abituato così, loro hanno sempre scelto me, ma io ancora non ho scelto nessuno“, sono state proprio queste affermazioni a scatenare la rabbia della Pattarino che ha risposto via social.

La verace sarda ha pubblicato su Instagram il video della scelta di Gonzalez con sotto la scritta ironica: “Le donne lo hanno sempre scelto, ma lui non ha mai scelto nessuno….” e subito dopo, nella Instagram Story successiva ha puntualizzato: “Questo è Ivan Gonzalez!“. Una reazione molto piccata, quella di Sonia, che fa trasparire anche una sorta di delusione per non essere stata presa in considerazione in alcun modo dal suo ex fidanzato.

Per Ivan Gonzalez non è stata la prima esperienza a “Uomini e Donne”, infatti il ragazzo prima di approdare alla corte di Maria De Filippi, aveva già frequentato gli studi della versione spagnola del dating-show. In quell’occasione aveva fatto molto discutere la sua partecipazione, in quanto era stato accusato di aver messo in piedi un complotto con la tronista e che i due si stessero frequentando fuori dal programma.