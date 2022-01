GF Vip, interviene Alfonso Signorini: "Entrerò nella Casa, devo fare un discorso ai concorrenti"

Una nuova diretta del “Grande Fratello Vip” sta per andare in onda e si preannuncia davvero scoppiettante. Tutto il caos venutosi a creare negli ultimi giorni, ha scatenato importanti reazioni. Katia Ricciarelli e le sue frasi forti sono finite nel mirino. A gran voce si è chiesta la squalifica della cantante, anche se le anticipazioni non portano in tale direzione.

Lo stesso Alfonso Sigonrini è finito nell’occhio del ciclone e un suo intervento era necessario. Va fatto qualcosa perché la situazione sta sfuggendo di mano. Persino gli sponsor si sono esposti, con dei comunicati. Ebbene, Signorini ha finalmente rotto il silenzio e parlato di quanto sta accadendo nella casa. Il conduttore, al termine della striscia quotidiana in onda su Canale 5, è intervenuto per dare qualche anticipazione.

“Stasera entrerò nella casa perché devo guardarli negli occhi e fare loro un discorso“, queste le parole del direttore di Chi. Alfonso ha anticipato che entrerà nella casa per fare un disocrso ai concorrenti e, con ogni probabilità, cercare di rimetterli nei binari giusti, dato che la situazione è diventata davvero insostenibile e difficile. La Ricciarelli sarà sicuramente chiamata a rapporto, così come Lulù Selassiè.

Inoltre, Alfonso ha anche anticipato l’ingresso di Delia Duran, o meglio sarà la moglie di Alex Belli ad annunciarlo ai gieffini, informandoli di essere pronta a fare la quarantena per poi entrare nella casa. Sicuramente l’ingresso di Delia scombussolerà la casa, come lo stesso Signorini ha ammesso. Tra la Duran e Soleil non scorre buon sangue e, con ogni probabilità, ne vedremo delle belle.

Anche per Soleil ci sarà una sorpresa: la sua amica Dayane Mello farà irruzione nella casa. Sarà poi la volta del fratello di Manuel Bortuzzo, il quale sosterrà il nuotatore in vista del suo abbandono. Manuel difatti ha ammesso di voler lasciare il gioco perché ormai stanco e, vista la sua condizione, lo farà senza pagare penali come ha confessato suo padre Franco.